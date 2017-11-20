В Минфине допустили использование криптовалют в Крыму

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Молодежного форума в Госдуме высказал предположение, что ведомство может одобрить в Крыму покупку токенов за криптовалюты в рамках первичного размещения валют. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю, что допустимо разрешать покупки койнов и токенов на ICO не только за фиатные (обычные) деньги, но и за общераспространенные криптовалюты, такие как биткойн, в отдельных случаях. Одним из таких случаев является Крым», — сообщил он.

14 ноября стало известно, что ЦБ планирует завершить юридическое определение криптовалют и связанных с ними инструментов.

Тогда же Минфин обложил сделки с криптовалютой налогом НДФЛ по общим правилам.

15 ноября Алексей Моисеев сообщил, что некоторые операции с криптовалютами физлицам будут запрещены ЦБ из-за высоких рисков этих инструментов.