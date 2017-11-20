Останкинскую телебашню проверяют после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения Останкинской телебашни после анонимного звонка о ее минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

«Поступил звонок с угрозой взрыва, идет проверка без эвакуации», — сказал собеседник агентства.

16 ноября стало известно об эвакуации приемных депутатов Госдумы и Совфеда после анонимного сообщения о минировании этих общественных объектов. Из зданий было выведено около 200 человек.

Пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков 17 ноября сообщил о 60 телефонных звонках о минировании зданий, расположенных по ходу следования кортежа Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

С 11 сентября, начала поступления массы звонков и минировании общественных зданий, в 186 городах страны было эвакуировано свыше 2,3 млн человек. Ни в одном случае наличие взрывных устройств не подтвердилось.