Глава ФНС посулил прозрачность мира и большую «беду»

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что в 2018 году мир станет прозрачным для налоговых служб. Он сообщил РБК, что граждане РФ, не сообщившие ранее об активах за границей, могут попасть в очень нехорошую ситуацию.

Глава службы сообщил, что в 2018 году ФНС начнет получать информацию о счетах россиян примерно в ста странах. В связи с чем посоветовал им разобраться с обязательствами перед родиной.

«Если информация такая в автоматическом режиме будет направлена налоговым органом другой страны в Россию, а Россия не сможет подтвердить, что [ее] резидент является собственником этой компании, то будет беда», — сказал Мишустин.

Он отметил, что теперь с уклонением от уплаты налогов в мире будут бороться сообща, и исключений не будет.

Речь идет о подписанном РФ в 2016 году международном соглашении об автоматическом обмене финансовой информацией. С 2018 года оно позволит ФНС получать сведения от почти сотни юрисдикций, включая офшорные.