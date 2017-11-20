Посол США допустил возобновление визовых собеседований в регионах

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что в ближайшее время надеется повысить эффективность работы по выдаче виз россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс».

В таким заявлением он выступил во время визита в Екатеринбург.

По словам посла, сейчас система менее эффективна из-за сокращения персонала. К примеру, в Екатеринбурге существует 24 окна для выдачи виз, но сотрудников хватает лишь для работы 12-ти. «Из-за этого вынуждены ограничить выдачу виз. В ближайшие несколько недель мы постараемся, чтобы работа шла более эффективно», — отметил Хантсман.

По мнению посла, возобновление собеседований возможно уже в ближайшем будущем.