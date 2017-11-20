Патриарх Кирилл заявил о скором конце света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к деятелям культуры с просьбой «не сбивать людей с толку», чтобы в России не повторилась революция. Его слова передает «Интерфакс».

По словам патриарха, «грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр».

Кирилл отметил, что он имел в виду такое искусство, которое заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех».

По его мнению, творческая интеллигенции сегодня «повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем», а сейчас «не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей».

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», - заявил патриарх.

В заключение глава РПЦ призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».