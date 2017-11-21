СМИ назвали цель и инициатора попытки «госпереворота» в ЛНР

Близкий к силовым структурам самопровозглашенной Луганской народной республики источник утверждает, что в столице ЛНР «фактически происходит государственный переворот», и возглавляет его отстраненный от должности министр внутренних дел Игорь Корнет, пишет газета «Взгляд».

«Приехали донецкие хлопцы. Корнет действует по согласованию с ними. Цель – слить Плотницкого и присоединить Луганскую республику к Донецкой. Будет единая республика со столицей в Донецке», — цитирует издание свой источник.

События развиваются стремительно: по словам местного жителя, сегодня днем отключился единственный республиканский телеканал ГТРК, главу которого Анастасию Шуркаеву отстраненный министр Корнет обвинил в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Здание администрации главы республики Игоря Плотницкого, отстранившего Корнета от должности, блокировано сотрудниками МВД. Они, «судя по всему, продолжают подчиняться Корнету», сделал вывод горожанин.

Народная милиция (армия) и министерство госбезопасности (МГБ), подчиняющиеся Плотницкому, на улицы не вышли. «В целом обстановка в городе спокойная, ходит транспорт, открыты магазины, все работают», — подытожил свой рассказ житель Луганска.

По его словам, напряженность в городе начала нарастать с 10 ноября, когда в ЛНР отмечался День милиции, и МВД внезапно выставило по всему периметру своего здания охрану, перестав пропускать автомобили. Посетители проходить по-прежнему могли, но только после пристального досмотра.

Напомним, сегодня утром в СМИ появились сообщения о том, что центр Луганска патрулируют вооруженные люди в камуфляже с белыми повязками на руках, перекрывшие некоторые улицы и не пропускающие даже пешеходов. В середине дня на официальном сайте главы республики было опубликовано заявление о полном контроле властей над ситуацией, которая, как заверил Плотницкий, вскоре будет окончательно урегулирована.