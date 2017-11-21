Украина попыталась запретить России призывать крымчан в армию

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации лиц, проживающих в Крыму, сообщает РИА Новости.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали призыв крымчан в российскую армию незаконным и отметили: «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в городе Севастополь».

Напомним, власти Украины отказываются признать итоги референдума 2014 года, по результатам которого Крым вошел в состав Российской Федерации, обвиняя Москву в незаконной аннексии украинской территории.

Российские власти неоднократно указывали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с нормами международного права.