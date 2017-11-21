России не разрешили принять этап Кубка мира по биатлону — 2018-2019

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь Кубка мира сезона 2018/19, сообщается на сайте IBU. Ни один из этапов первенства не будет проводиться в России.

Первоначально завершающий этап Кубка мира должен был пройти 20-25 марта 2019 года в Тюмени, однако по итогам заседания исполкома IBU – на котором, как подчеркивается в сообщении союза, обсуждалось текущее состояние и результаты расследования на основе доклада Ричарда Макларена — российский этап Кубка мира из расписания исчез.

В итоге этапы первенства пройдут в словенской Поклюке (3-9 декабря 2018 года), австрийском Хохфильцене (10-16 декабря), чешском Нове Место (17-23 декабря), германских Оберхофе (7-13 января) и Рупольдинге (14-20 января), итальянском Антхольце (21-27 января), канадском Канморе (4-10 февраля), американском Солджер Холлоу (11-17 февраля), норвежской столице Осло (18-24 марта).

Чемпионат мира по биатлону 2019 года пройдет в Швеции с 7 по 17 марта.