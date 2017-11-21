Минфин Крыма счел преждевременным обсуждение использования биткоинов

Руководитель министерства финансов Республики Крым Ирина Кивико заявила, что ведомство считает преждевременным обсуждение ICO с использование биткоинов на территории региона, сообщает RNS.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Молодежного форума в Госдуме высказал предположение, что ведомство может одобрить в Крыму покупку токенов за криптовалюты в рамках первичного размещения валют.

Однако Кивико заявила: «Об этом говорить еще рано, так как в Российской Федерации нет соответствующей законодательной базы по использованию биткоинов».

Крымский министр подчеркнула, что республиканский минфин поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина в части регулирования криптовалют. Напомним, глава государства поручил компетентным ведомствам проработать вопросы законодательного регулирования применения криптовалют в России.