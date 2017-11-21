США заблокировали проект заявления СБ ООН по обстрелу посольства РФ

Американская делегация в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции, осуждающей обстрел посольства России в Дамаске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постпредства РФ при СБ ООН Федора Стржижовского.

Напомним, 20 ноября посольство России в Сирии оказалось в зоне минометного обстрела. МИД РФ осудил атаку, призвав западных коллег дать публичную оценку инциденту.

Однако gредложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией.

Стржижовский подчеркнул, что это «далеко не первый случай, когда лидеры так называемой коалиции (международная коалиция по борьбе с терроризмом, возглавляемая США — прим. "Полит.ру") демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения».

Представитель российского постпредства заявил: «Посоветовали бы проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов разных стран в Сирии и в регионе в целом».

Стржижовский отметил, что Россия «продолжит борьбу с террористами в Сирии и будет содействовать установлению мира и безопасности в Сирийской Арабской республике».