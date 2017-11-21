Правительство РФ попросило право освобождать компании от раскрытия данных

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о бухучете, согласно которым компании могут не раскрывать информацию о себе по решению правительства, сообщает «Интерфакс».

Поправки, в числе прочего, вносят поправки в в статью об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах: правительство вправе определить случаи, при которых эмитенты не раскрывают ежеквартальные отчеты, существенные факты и консолидированную финансовую отчетность. Кроме того правительство может получить право определять круг лиц, в отношении которых эмитенты не раскрывают такую информацию.

Поправки также предусматривают приравнивание к гостайне круга сведений, определяемых правительством. Если такие сведения содержатся в отчетности компании и не могут быть выделены из нее, документ не подлежит раскрытию.

Предлагается также внести поправку в законодательство о том, что правительство вправе установить ограничения на передачу источниками формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй.

В случае принятия поправок в законе о госзакупках появится норма, в соответствии с которой правительство вправе определить перечень случаев, при которых в единой информационной системе не размещается информация о поставщике, подрядчике и исполнителе, с которым заключен договор.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что во всех случаях речь идет о специфических ситуациях: «Прежде всего, конечно, это будет касаться оборонных предприятий, а может быть, и предприятий стратегического значения».

Финансовый комитет Госдумы рассмотрит указанные поправки в декабре.