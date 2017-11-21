В Минздраве назвали сумму потерь России из-за алкоголя и табака

Представитель центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина сообщила участникам конференции «Конкурентная среда в малом и среднем ритейле», что страна ежегодно теряет около 2 трлн рублей из-за употребления ее жителями табака и спиртных напитков.

«Хотелось бы также напомнить всем участникам..., что в нашей стране алкоголь и табак убивают никак не меньше 0,5 млн человек в год, это крайне вредит экономике в целом, безусловно, вредит сфере торговли и малого бизнеса, просто банально некому работать у нас в стране и общий ущерб экономический примерно пару триллионов рублей в год вот от этих двух товаров», — цитирует Халтурину RNS.

По ее словам, с точки зрения мировой практики наиболее действенной мерой по снижению потребления табака и алкоголя является сокращение численности точек их реализации.

С возражением на этот счет выступил замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов. По его словам, нет никаких статистических данных о положительном влиянии ограничений продажи алкоголя (территориальных или хронологических) на демографическую ситуацию.

«Нет ни одной цифры официальной, статистической, которая подтверждает то, что говорит коллега, ... что количество точек продаж или территориальные ограничения, или временные ограничения продажи алкоголя повлияли на конкретные медицинские или демографические факторы», — напомнил Кузнецов.