Россия запланировала вывод военных из Сирии под Новый год

Источник, близкий к российскому внешнеполитическому ведомству, утверждает, что военную операцию в Сирии планируется завершить до конца нынешнего года. Эту информацию РБК подтвердил источник в Министерстве обороны, а также в администрации президента.

Речь идет о прекращении авиаударов, которые наносят ВКС РФ по позициям боевиков на сирийской территории, и максимальном сокращении контингента — как людей, так и военной техники. После этого в Сирии останутся только «необходимые силы и средства для функционирования авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения ВМФ) России в Тартусе», пишет со ссылкой на близкий к МИДу источник.

По его словам, базы в Сирии по-прежнему будут нужны. «А так — добиваем, и успешно», — подытожил он. Информацию о намерении РФ сохранить на сирийской территории военные базы (во всяком случае, не сворачивать их полностью) подтвердил и источник, близкий к АП.

Оба источника утверждают, что никакой связи между намерением свернуть сирийскую кампанию и предстоящими президентскими выборами не существует, поскольку цель «уйти из Сирии при первой возможности» стояла уже давно.

Впрочем, у экспертов существуют опасения, что после ухода российских военных боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» могут сразу же вновь усилить натиск. Поэтому, в частности, источник в Минобороны пояснил, что ситуацию в Сирии ведомство продолжает считать «подвижной» и может сдвинуть сроки окончания операции — хотя и «очень хочет» завершить ее до конца года.

Крайне неопределенно прокомментировал информацию о возможном сворачивании российского военного присутствия в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все «зависит от ситуации».

Напомним, сегодня стало известно, что в ходе состоявшейся накануне в Сочи встречи с сирийским лидером Башаром Асадом его российский коллега Владимир Путин сделал заявление о завершении военной операции, отметив, что «до полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко».