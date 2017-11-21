Песков рассказал подробности встречи Путина и Асада

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности встречи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, которая прошла 21 ноября в Сочи, сообщает РБК.

Песков отметил, что встреча продолжалась четыре часа. Стороны обсудили, в числе прочего, тему мирного урегулирования сирийского конфликта и борьбы с терроризмом: «Можно отметить, что сам Асад с большим удовлетворением констатировал, что с его точки зрения военная операция ВКС России, которая позволила спасти Сирию и заложить фундамент для будущего политического урегулирования, подошла к концу и фактически завершена».

Однако российский лидер не согласился с сирийским коллегой, рассказал представитель Кремля: «Путин его слегка поправил и все-таки сказал, что еще возможны рецидивы, так или иначе они будут повторяться, но они не могут уже коренным образом повлиять на успешный ход операции Вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ».

Что касается возможной отставки Асада с президентского поста, Песков подчеркнул: «Роль Асада может видеть только сирийский народ».