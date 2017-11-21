МОК назвал новых подозреваемых в допинге россиян

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что комиссия Дениса Освальда, которая по поручению Международного олимпийского комитета (МОК) занимается расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи, выдвинула обвинения в адрес еще двух российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Вяльбе отметила, что речь идет о двух лыжницах — Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. Какие-либо подробности не приводятся.

Лучший результат Доценко на ОИ-2014 — шестое место в командном спринте и 22-е место в индивидуальном спринте. Чекалева отстаивала честь страны в эстафете, в которой сборная России заняла шестое место.