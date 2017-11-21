В США вручили международную премию «Эмми»

В Нью-Йорке прошла 45-я ежегодная церемония вручения награды Международной академии телевизионных наук и искусств — международной премии «Эмми» за лучшие телепроекты, выпущенные за пределами США, сообщается на сайте академии.

Лучшим актером признан британец Кеннет Брана за роль в телесериале «Валландер». Лучшей актрисой стала Анна Фрил, исполнившая роль в сериале «Марчелла».

Лучшим драматическим сериалом стал норвежский Mammon II. Лучшим документальным проектом стал британский EXODUS: Our Journey to Europe о попытках беженцев добраться до Евросоюза. Лучшей программой об искусстве признана передача о хип-хопе канадского производства.

Российских студий. Коллективов и представителей киноиндустрии среди лауреатов «Эмми» нет.

Отметим, организаторы «Эмми» оказались верны своему слову и оставили без награды Кевина Спейси, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах. До секс-скандала актеру прочили престижную международную премию за заслуги в телеиндустрии.

