Евротоннель переименовали впервые более чем за 30 лет

Французский оператор железнодорожного туннеля под Ла-Маншем Groupe Eurotunnel SA сменил название Евротоннеля на Getlink, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Смена названия тоннеля впервые за 30 лет произошла незадолго до завершения процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Однако в Groupe Eurotunnel SA утверждают, что переименование Евротоннеля всего лишь «отражает динамизм связи и обмена», а также «знаменует переход группы компаний в волнующую новую эпоху для инфраструктуры в сфере мобильности».

Тоннель протяженностью 51 км (из них 39 км проходят под водой — под проливом Ла-Манш) соединяет континентальную Европу с Великобританией. Это самый длинный международный тоннель в мире, а также обладающий самым протяженным подводным участком.