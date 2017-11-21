Авиасалон «Фарнборо» запретил России выставлять военную технику

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что оргкомитет авиасалона «Фарнборо» в Великобритании запретил РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Пунчук отметил, что ФСВТС определило организатором российской экспозиции военной техники на «Фарнборо» Рособоронэкспорт, однако в свете решенияорганизаторов британского авиасалона этого не случится.

В ФСВТС сочли запрет оргкомитета «Фарнборо» примером недобросовестной конкуренции: «Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей», — заявил Пунчук.

Авиасалон в Фарнборо — один из крупнейших в мире, проходит раз в два года в Великобритании. В 2018 году авиасалон пройдет с 16 по 22 июля.

Напомним, на предыдущих двух авиасалонах в Фарнборо российская сторона уже сталкивалась с трудностями: в 2014 году делегации нашей страны отказали в визах, в 2016 году из-за санкций российские компании смогли продемонстрировать только гражданскую технику.