ФСБ заподозрила «украинский след» в выступлении школьника в бундестаге

Федеральная служба безопасности запросила у властей Нового Уренгоя информацию о родственных связях старшеклассника Николая Десятниченко, который 19 ноября выступил с речью перед германским парламентом, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в администрации города.

Напомним, Николай Десятниченко 19 ноября выступил в бундестаге в Берлине и рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, а также заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны.

После этого на школьника посыпались обвинения в непатриотизме, группа депутатов Госдумы направила в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить учителей Десятниченко, а мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.

Источники Znak.com в мэрии Нового Уренгоя, где живет и учится Десятниченко, рассказали: «Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине. Мы информацию о его родных передали».

По информации СМИ, спецслужбы заинтересовались также биографией мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза.

Официальное подтверждение из городской администрации в данной связи не поступало. В департаменте образования Нового Уренгоя сообщили, что получили запрос из Минобрнауки РФ об учебном процессе в гимназии, в которой учится Николай Десятниченко.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ажиотаж вокруг выступления школьника экзальтированной травлей и призвал «сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».