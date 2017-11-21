Ранжирование RT и Sputnik в Google News снизят из-за «пропаганды»

Председатель совета директоров Alphabet (материнская компания Google) и ее бывший гендиректор Эрик Шмидт заявил, что компания планирует понизить ранжирование в Google News сайтов, которые транслируют «российскую пропаганду», сообщает RNS Online.

В ходе международной конференции по безопасности в Галифаксе Шмидт заявил: «Мы хорошо осведомлены об этом (о «российской пропаганде» в указанных средствах массовой информации — "Полит.ру"), работаем над обнаружением подобных случаев, о которых вы говорите, и понижаем ранжирование таких сайтов».

При этом Шмидт отметил, что RT и Sputnik не грозит блокировка: «Мы так не работаем. Я всерьез поддерживаю метод ранжирования. Мы это и делаем».

Напомним, ранее министерство юстиции США заставило RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, пригрозив уголовным преследованием. В России в ответ на это Госдума приняла поправки в законодательство, допускающие признание иноагентом практически любого иностранного СМИ.