Генпрокуратуру попросили проверить учителей выступившего в бундестаге школьника

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что группа парламентариев направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с требованием проверить учителей старшеклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, сообщает RT.

Напомним, 19 ноября школьник выступил в бундестаге в Берлине и рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, а также заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны.

Вслед за этим депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина пожаловалась в департамент образования и в гимназию, где учится Десятниченко, на речь школьника, которую сочла непатриотичной.

Депутат Чернышов, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что в подготовке речи Десятниченко не участвовали учителя истории, и заявил: «Мы направили депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и обществ памяти солдат. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь».

Между тем мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы. Женщина подчеркнула, что речь школьника истолковали неверно, причем произошло это из-за вынужденного сокращения выступления в три-четыре раза, как требовал регламент бундестага.