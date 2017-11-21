«Гринпис» потребовал расследовать выброс радиации на Урале

Международная экологическая организация «Гринпис» обратилась к российским компетентным ведомствам с просьбой провести расследование в связи с выявлением радиоактивных веществ в атмосфере в Челябинской области.

В сообщении организации отмечается: «Наибольшие концентрации рутения-106, выброс которого был зафиксирован в конце сентября, были обнаружены Росгидрометом на Южном Урале вблизи комбината "Маяк", принадлежащего "Росатому"».

В «Гринпис» уточняют, что в конце сентября и начале октября рутений-106 — техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде — был обнаружен в атмосфере в ряде европейских стран, что подтверждается данными МАГАТЭ, причем в Германии и Франции эксперты пришли к выводу, что «с высокой вероятностью источник выброса находится на Южном Урале». Поскольку в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населенных пунктах вблизи комбината «Маяк», а в конце сентября и начале октября возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и затем на север Европы, в «Гринпис» делают вывод, что источником радиоактивного загрязнения стало предприятие «Росатома».

В «Росатоме» утверждения «Гринпис» назвали несостоятельными, однако экологи призывают корпорацию «тщательно расследовать и опубликовать данные о событиях на химкомбинате «Маяк» или на иных предприятиях», а также обещают направить «письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям».