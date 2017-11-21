Реальные доходы россиян упали вопреки росту зарплат

Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились, несмотря на рост заработной платы, отмечает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Ведомство отмечает, что реальные доходы в октябре текущего года сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Такой же спад зафиксирован при оценке показателя за январь-октябрь текущего года.

При этом Росстат сообщает о росте среднемесячной заработной платы в октябре по стране на 7,1% в сравнении с октябрем прошлого года и на 7% — в январе-октябре текущего года.

Отметим, заработная плата характеризует номинальный доход, тогда как показатель реального располагаемого денежного дохода характеризует количество товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму, остающуюся от номинального дохода после вычета налогов и других обязательных платежей.