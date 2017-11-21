Госдеп одобрил поставку противотанковых комплексов Грузии

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 75 млн долларов, говорится в сообщении агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

По его данным, грузинские власти попросили продать им 410 ракет к комплексам Javelin, 72 прицельно-пусковые установки, а также 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Эти условия сделки и получили положительное заключение от Госдепа. Помимо этого американская сторона готова обеспечивать техобслуживание своих ПТРК, доставить их заказчику и оказывать другие логистические услуги.

Уведомление об одобрении Госдепа еще не означает завершения сделки, но этот этап необходим — он является неотъемлемой части процедуры поставок вооружений по американским законам.

В сообщении агентства отмечается, что оружейная сделка с официальным Тбилиси «укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии». При этом в министерстве обороны США особо подчеркнули, что поставка Грузии ПТРК и их дальнейшая поддержка никак не скажутся на балансе военных сил в Закавказье.

Аналогичных поставок добивается и Украина, которая давно заинтересована в американском летальном оружии. Противотанковые комплексы Javelin входят в число ее «заказов». По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на свои источники в правительственных кругах США, Белый дом принципиально одобрил поставку, но окончательное формальное решение пока не принято.