«Калашников» решил создать компанию для вывоза зерна

Российский оружейный концерн «Калашников» собирается создать Волго-Донскую судоходную компанию (ВДСК), которая займется транспортировкой зерна по морю. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей концерна.

«Калашников» объединится вместе с волгоградской компанией «Дельта-Агро» и будет осуществлять перевозки в Средиземном море, Азово-Черноморском и Волго-Каспийском бассейнах. Возглавит ВДСК Сергей Егоров.

Он пояснил, что в настоящее время фрахт судов типа «река-море» стоит очень дорого — их не хватает, поэтому возникают «серьезные трудности» с реализацией зерновых, хотя в последние годы их урожай в России неуклонно увеличивается. «Проект позволит обеспечить полный цикл производства, включая перевозку и продажу на внутреннем и внешних рынках», — заверил будущий глава Волго-Донской судоходной компании.

Для ее нужд на принадлежащей оружейному концерну «Верфи братьев Нобель», которая, по словам генерального директора «Калашникова» Алексея Криворучко, «обладает серьезным опытом в производстве морских и речных судов», будет построено восемь сухогрузов грузоподъемностью до 7 тысяч тонн.

Проект транспортировки зерна по морю, рассчитанный на срок до 2022 года, «поможет аграриям Южного и Приволжского ФО существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах», отметил Криворучко.