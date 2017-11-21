Сенатора Керимова задержали при сходе с самолета в Ницце

Российский бизнесмен и член Совета федерации Сулейман Керимов задержан французской полицией в аэропорту Ниццы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства РФ во Франции.

По данным диппредставительства, россиянина задержали накануне поздно вечером сразу после посадки самолета, заранее вызвав в аэропорт дипломатов, и оттуда доставили в полицейский участок.

«На данный момент он под стражей, российские дипломатические сотрудники на месте оказывают Керимову всю возможную консульскую поддержку», — говорится в сообщении посольства. «Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», — цитирует источник в дипведомстве РИА Новости.

Как сообщает Mash, бизнесмена подозревают в финансовых махинациях, совершенных в 2005-2008 годах на территории Франции. По данным Reuters, которое ссылается на французскую прокуратуру, речь идет об уклонении от уплаты налогов.

До того, как российским госслужащим запретили иметь собственность за рубежом, Керимов передал свои зарубежные активы швейцарскому благотворительному фонду Suleyman Kerimov Foundation, благодаря чему получил возможность вести дела как в РФ, так и в Европе.

Несколько месяцев назад стало известно, что на французской вилле, принадлежащей сенатору, проводились обыски — однако причины их проведения не назывались. По слухам, которые приводили тогда СМИ, интерес полиции Франции к Керимову мог быть обусловлен некими сделками с недвижимостью.

«Сулейман Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ. Исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего Керимову, указан в его официальной декларации, предоставленной государственным органам в соответствии с законодательством РФ», - опроверг информацию помощник сенатора Алексей Красовский.