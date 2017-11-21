Уволенный глава МВД ЛНР объявил об аресте высокопоставленных чиновников

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, которого глава ЛНР Игорь Плотницкий 20 ноября отправил в отставку, заявил, что в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщает Луганский информационный центр.

Ранее в интернете появились видеозаписи, подтверждающие появление в Луганске вооруженных автоматами людей в камуфляже без знаков отличия и бронетехники.

Корнет заявил, что хочет «развеять» слухи о своей отставке, а ситуацию в Луганске объяснил работой МВД ЛНР по предотвращению организации «ряда резонансных диверсионно­-террористических актов».

По утверждению Корнета, были «получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины» — в частности, «установлена причастность руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в ЛНР» и получены «доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб».

Как заявляет Корнет, он «предоставил все имеющиеся материалы Главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛН Анастасии Шуркаевой, руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов».

Однако вслед за публикацией обращения Корнета глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил: «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы». Лидер самопровозглашенной республики назвал отставку главы МВД законной, отметив, что попытки оспорить это решение «перешли все границы допустимого».