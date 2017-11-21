Медведев поручил разработать проекты системы маркировки товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минфину, ФНС, ФТС и ФСБ подготовить проекты по созданию системы маркировки товаров, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В сообщении отмечается: «Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), Минфину России (А.Г. Силуанову), ФНС России (М.В. Мишустину), ФТС России (В.И. Булавину), ФСБ России (А.В. Бортникову) с участием государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции ''Ростех'' разработать и представить в правительство Российской Федерации в установленном порядке проекты концепции по созданию в Российской Федерации системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками до 2024 года и плана ее реализации, включающего мероприятия по переходу на систему прослеживаемости движения всех групп товаров на территории Российской Федерации».

ФНС и ФСБ поручено обеспечить разработку унифицированных правил кодирования информации о товаре в контрольном (идентификационном) знаке (структура кода, способ формирования, формат), включая правила криптографической защиты кода.

Поручение должно быть исполнено до 10 февраля 2018 года.

Между тем ранее в СМИ появилась информация, что российские власти предлагают передать контроль над системой маркировки товаров в частные руки — предполагалось, что разработку системы маркировки товаров вероятнее всего поручат ЦРПТ, который контролируют USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и Almaz Capital Partners Александра Галицкого.