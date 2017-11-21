Россельхознадзор запретил поставки мяса из Бразилии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 декабря вводит запрет на поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Россельхознадзор отмечает: «Согласно действующему российскому законодательству при производстве пищевой продукции запрещено применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением данных веществ. Далеко не во всех государствах, включая те, которые являются поставщиками животноводческой продукции в Россию, поддерживается таковая практика при производстве продукции».

Хотя в 2013-2014 годах Россельхознадзор «проводил активную работу с Министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии с целью организации поставок животноводческой продукции в Россию, соответствующей требованиям законодательства в части отсутствия рактопамина», в текущем году в бразильском мясе поставляемом в Россию, вновь был обнаружен запрещенный в нашей стране препарат.

Российское ведомство подчеркивает, что предложило бразильской стороне в кратчайший срок провести переговоры для урегулирования сложившейся ситуации, однако до сих пор диалог не состоялся.