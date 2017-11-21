Кадырова наградили золотой медалью за заслуги в развитии медицины
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоен золотой медали имени Н.Н. Блохина «за выдающиеся заслуги в развитии медицины», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кадырова.
Высшую награду Ассоциации онкологов России и ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Кадырову передал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
Кадыров в ходе встречи с медиками отметил: «Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование. Диспансеризация, проведенная в прошлом году, позволила выявить более 100 больных, у которых обнаружилась онкология на первой стадии. Это более 100 спасенных жизней».
Дорогие друзья! За последние годы мы сделали впечатляющий скачок в совершенствовании здравоохранения, добились огромных успехов в развитии кадрового потенциала, а также материальной и технической базы. Сегодня наши врачи оказывают высококачественные медицинские услуги местным и иногородним пациентам. Конечно же, есть злободневные вопросы. Они требуют самого серьезного внимания и полной самоотдачи. Ведь речь идет о самом главном - охране здоровья населения. Достижения, проблемы и перспективы отрасли мы обсудили сегодня на совещании с организаторами здравоохранения Чечни. С большим и обстоятельным докладом об итогах уходящего года выступил министр @docsuleymanov_95 Эльхан Сулейманов. Введено в эксплуатацию около 10 новых объектов, закуплено современное оборудование. Младенческая смертность снизилась ниже психологической отметки. За счёт средств @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова проводится обучение десятков врачей в клинической ординатуре и аспирантуре в ведущих федеральных научных центрах России. Министерство также активно сотрудничает с зарубежными клиниками. Я дал высокую оценку деятельности Минздрава. При этом я отметил, что основная задача - предупреждать и лечить болезни на ранних стадиях. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, направленную на формирование здорового образа жизни и привычку регулярно проходить обследования. Также я поручил провести детальный анализ по всем направлениям здравоохранения. Отталкиваясь от результатов, мы примем соответствующие меры. В ходе совещания министр здравоохранения вручил мне золотую медаль имени Н.Н.Блохина и диплом за выдающиеся заслуги в развитии медицины. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина». #Кадыров #Россия #Чечня #Здравоохранение
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 20 2017 в 10:44 PST