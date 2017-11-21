Кадырова наградили золотой медалью за заслуги в развитии медицины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоен золотой медали имени Н.Н. Блохина «за выдающиеся заслуги в развитии медицины», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кадырова.

Высшую награду Ассоциации онкологов России и ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Кадырову передал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Кадыров в ходе встречи с медиками отметил: «Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование. Диспансеризация, проведенная в прошлом году, позволила выявить более 100 больных, у которых обнаружилась онкология на первой стадии. Это более 100 спасенных жизней».