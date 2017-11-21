Совфед назвал не подпадающие под поправки об иноагентах СМИ

Источник в Совете Федерации перечислил иностранные СМИ, на которые не будет распространяться действие нового российского закона об иноагентах, — это Deutsche Welle и CNN, передает РИА Новости.

«Ожидается, что после вступления в силу закона иноагентами будут признаны "Радио Свобода", его проекты, а также "Голос Америки"», — цитирует агентство своего собеседника. По его словам, сайты указанных радиостанций и их вещание будут заблокированы, если они откажутся официально зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Напомним, поправки к закону о средствах массовой информации, позволяющие признавать финансируемые из-за рубежа иностранные СМИ иноагентами, были приняты Государственной думой на прошлой неделе. Их разработали в ответ на действия американских властей, обязавших российский телеканал RT зарегистрироваться в качестве иноагента на территории США.

Завтра, 22 ноября, состоится рассмотрение поправок в Совете Федерации. Если они будут приняты, то иноагентами станут признавать зарубежные СМИ, получающие деньги не только из-за границы, но и от юридических лиц, которые сами финансируются иностранными источниками. Решение о признании средства массовой информации иноагентом будет, согласно поправкам, принимать министерство юстиции РФ, которое может создать соответствующий специальный реестр.

СМИ, признанному иноагентом, придется помечать публикуемые материалы (указывать свой статус) и отчитываться о своей деятельности. На те издания, которые откажутся регистрироваться, будет распространяться закон о некоммерческих организациях-иноагентах.