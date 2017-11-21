Меркель призвала к досрочным выборам в бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась за проведение досрочных выборов в германский парламент (бундестаг) — менее чем через два месяца после последних парламентских выборов.

Ранее «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались войти в коалицию с блоком Меркель в бундестаге. Партия «Альтернатива для Германии» призвала Меркель уйти в отставку, однако канцлер заявила, что не видит в этом смысла и готова находиться на своем посту еще четыре года, чтобы продемонстрировать Европе стабильность в Германии.

Вслед за этим Меркель заявила, что скептически относится к варианту правительства меньшинства и предпочла бы ему новые выборы в бундестаг: «С моей точки зрения, новые выборы были бы наилучшим решением». При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что готова к переговорам о формировании нового правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

Отметим, по результатам выборов в бундестаг, которые прошли 24 сентября, единый партийный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза под руководством Меркель получил 246 мест (200 мест — ХДС, 46 мест — ХСС). Социал-демократическая партия получила 153 места.