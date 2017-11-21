Бывший вице-президент Зимбабве в течение двух суток заменит Мугабе

Руководить Зимбабве вместо согласившегося уйти в отставку с президентского поста Роберта Мугабе будет бывший вице-президент африканского государства Эммерсон Мнангагва, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ.

Ранее стало известно, что после запуска парламентом Зимбабве процедуры импичмента Мугабе согласился покинуть пост главы государства по собственной воле — об этом объявил спикер парламента.

Эммерсон Мнангагва ранее покинул Зимбабве, утверждая, что опасается за свою жизнь и не вернется в страну, пока ему не гарантируют безопасность.

Как заявил партийный организатор Ловемор Матуке, бывший вице-президент «находится недалеко отсюда» и намерен принять полномочия главы государства в ближайшие 48 часов.