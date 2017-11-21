В Зимбабве объявили о начале импичмента и соглашении с Мугабе

Зимбабвийский парламент приступил к запуску процедуры импичмента президента страны Роберта Мугабе. Его спикер Джейкоб Муденда объявил о получении соответствующего запроса, который обе палаты парламента обсудили на совместном заседании, передает Reuters.

Примечательно, что фото с этого заседания, выложенное правящей партией Зимбабве ЗАНУ-ПФ в ее аккаунте Twitter, впоследствии исчезло — по всей видимости, было удалено.

При этом в СМИ появилось сообщение, что глава Сил оборон Зимбабве (СОЗ) генерал Константино Чивенга от лица устроивших государственный переворот военных договорился с действующим президентом о возможности выхода из политического кризиса.

Правительственная газета The Herald пишет, что «СОЗ и службы безопасности призывают зимбабвийцев сохранять спокойствие и терпение, соблюдать и уважать законы страны». По словам Чивенги, эти меры необходимы «ради поддержания мира», который Зимбабве «нельзя утратить».

Генерал также обратился ко всем общественникам страны, ветеранам освободительного движения, представителям оппозиции, студентам и политикам, в том числе и к правящей партии ЗАНУ-ПФ, с призывом не совершать действий, ставящих под угрозу мир в Зимбабве.

Напомним, госпереворот в стране произошел 15 ноября. Военные взяли 93-летнего Мугабе под стражу, обвинив в предательстве идеалов революции, у истоков которой он когда-то стоял. Главная претензия, предъявленная действующему президенту, — в том, что его супруга Грейс узурпировала власть и взяла под контроль правительство, а сам Мугабе слишком стар и слаб, чтобы реально править страной.