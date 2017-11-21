Президент Зимбабве ушел в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку, сообщает Reuters.

С заявлением об отставке главы государства выступил спикер парламента африканского государства Джейкоб Муденда, который ранее сообщал о запуске процедуры импичмента Мугабе.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что глава Сил оборон Зимбабве (СОЗ) генерал Константино Чивенга от лица устроивших государственный переворот военных договорился с 93-летним президентом о возможности выхода из политического кризиса. Однако официальное подтверждение данной информации не поступало.