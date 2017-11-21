Росгидромет опроверг опасность выброса радиации на Урале

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что выброс в атмосферу рутения-106 не представляет опасности, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее «Гринпис» обратился к российским властям с требованием расследовать выброс радиоактивных веществ на Урале, источником которого, по утверждению экологов, является предприятие «Росатома».

Яковенко отметил: «Факт был, но концентрации, что отловились, были в сотни-тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций. То есть, никакой опасности нет».

Глава Росгидромета также заявил, что его ведомство не занимается поисками источника выброса радиации: «По поводу источника — источник мы не ищем по одной простой причине: чего его искать, когда нет опасности». При этом Яковенко подчеркнул, что уверенности в расположении источника радиации именно в России нет, поскольку концентрация рутения в Румынии была 1,5-2 раза выше, чем в России: «Поэтому определить из какой страны пошел выброс и что это такое было, мы такой задачи не ставили».

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников в свою очередь заявил, что в столице негативных изменений радиационного фона в последнее время не было: «У московских властей нет информации о каких-либо изменениях радиационного фона в городе, никаких новых жалоб от горожан мы не получали».