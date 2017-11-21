Кремль вступился за выступившего в бундестаге школьника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов ситуацию вокруг выступления российского старшеклассника из Нового Уренгоя в парламенте Германии, сообщает РИА Новости.

Напомним, Николай Десятниченко 19 ноября выступил в бундестаге в Берлине и рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, а также заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны.

Вслед за этим депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина пожаловалась в департамент образования и в гимназию, где учится Десятниченко, на речь школьника, которую сочла непатриотичной. Группа депутатов Госдумы направила в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить учителей Десятниченко.

Мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков подчеркнул: «В данном случае совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения».

Представитель Кремля также отметил, что считает неверным обвинять Десятниченко «в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах» и призвал «сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».