Донецкий ополченец рассказал о бегстве главы ЛНР в Россию

По словам донецкого ополченца Александра Жучковского, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий утратил контроль над происходящим в ее столице и вынужден был бежать в Россию.

«Возможно, уже не вернется. Есть большие сомнения, что в Москве остались люди, которые смогут его вытянуть», — написал Жучковский в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня он утверждал, что Плотницкого решено «убрать», и он «слетит» сегодня или завтра, поскольку его «окружение почти нейтрализовано».

«Говорят, фигурант сильно упирается, но дожимать планируется вплоть до (при необходимости) крайних мер. Вероятность очень высокая», — передавал информацию Жучковский.

После сообщения о бегстве Плотницкого в Россию ополченец сравнил его с главой ДНР Александром Захарченко — в пользу последнего, который имеет «очевидные недостатки», но все же воспринимается большинством как «свой».

«Плотницкий же, такое ощущение, для луганчан всегда был чужим. Если его все же уберут, сомневаюсь, что кто-то в народе будет об этом сожалеть», — пишет Жучковский.

Напомним, накануне глава ЛНР отстранил министра внутренних дел республики Игоря Корнета, но тот отказался покидать пост и при поддержке своих подчиненных взял под контроль центр города. Здание МВД было оцеплено, как и некоторые улицы Луганска, причем контролировали ситуацию вооруженные люди в камуфляже, но без знаков отличия.

Корнет в свою очередь заявил о том, что в республике удалось вскрыть деятельность «украинских диверсантов» и работающих на Киев агентов (например, руководительницу единственной телекомпании ЛНР — ГТРК).

Плотницкий на своем официальном сайте опроверг это заявление и заверил, что держит ситуацию под контролем. СМИ пишут, что целью происходящего в Луганске является присоединение республики к ДНР.