Подмосковные электрички решили передать в частные руки

Пассажирские перевозки на подмосковных электричках станут полностью частными — вместе с осуществляющей и контролирующей их Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), передает РБК.

Изменения произойдут еще до конца нынешнего года: состав акционеров компании покинет последняя государственная структура — Московская область, которая собирается продать свой пакет акций в 25,33%, поделив его на две части. На сайте правительства Московской области сообщается, что стартовая цена каждого лота составит 1,04 млрд рублей с аукционным шагом в 5,2 млн рублей.

Напомним, 9 ноября ОАО «Российские железные дороги» продало за 2,286 млрд рублей принадлежавший ему пакет акций ЦППК в 25% компании «Маршрутные системы» (уставной капитал 10 тыс. рублей, зарегистрирована в октябре 2017 года и принадлежит не связанному с транспортным бизнесом Артему Ольховскому).

Половинная доля в ЦППК (50% без двух акций) принадлежит Московской пассажирской компании (МПК). Пока неясно, будет ли она претендовать на покупку пакета акций, которым пока владеет правительство Подмосковья.

Центральная пригородная пассажирская компания, называющая себя крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком страны, работает в 11 субъектах федерации, но практически весь «обрабатываемый» ею пассажиропоток (97,9%) приходится на столичный регион и саму Москву.