Диагноз Шопена подтвердился через полтора века после смерти

Группа ученых, которая в 2014 году получила разрешение осмотреть сердце великого композитора Фредерика Шопена, хранящееся в одной из колонн в варшавском костеле Святого Креста, наконец-то опубликовала свое заключение. Исследователи подтвердили прижизненный диагноз Шопена – туберкулез.

По поводу болезни, от которой умер 39-летний Шопен, было высказано немало гипотез. Хотя лечившие его врачи считали, что у композитора туберкулез, современные ученые полагали, что в первой половине XIX века ряд болезней еще не умели различать и относили их все к туберкулезу. Поэтому некоторые исследователи ставили Шопену другие диагнозы: муковисцидоз, врожденный дефицит альфа 1-антитрипсина, стеноз митрального клапана, синдром Чарга-Стросса, аллергический бронхопульмональный аспергиллез, гипогаммаглобулинемия, идиопатический гемосидероз легких, абсцесс легкого, врожденная легочная артериовенозная мальформация. Подробнее об этом можно прочитать в очерке «Диагноз Шопена».

Апрельской ночью 2014 года священники и судебно-медицинские эксперты вскрыли колонну, где хранится сосуд с сердцем Шопена, чтобы проверить его сохранность. Сердце не выносили из собора и в ту же ночь поместили на прежнее место. Во время осмотра были сделаны сотни фотографий, которые потом позволили визуально оценить состояние органа.

Сердце Шопена было погружено в янтарно-коричневую жидкость, скорее всего, коньяк, который в его время обычно использовался для консервации органов. Ученые во главе с Михалом Виттом (Michal Witt) из Института генетики человека Польской академии наук, после визуального осмотра сердца и изучения фотографий пришли к выводу, что у Шопена был хронический туберкулез, а непосредственной причиной смерти стало одно из частых осложнений этой болезни – перикардит, воспаление сердечной оболочки.

Результаты исследования опубликовал The American Journal of Medicine.