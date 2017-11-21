На востоке Китая найдены две древних гробницы

Стало известно об обнаружении двух гробниц во время строительных работ в округе Цинъюань китайской провинции Чжэцзян. Они были построены восемь веков назад. В них похоронены знатный придворный по имени Ху Хун и его жена У, носившая титул «Госпожа добродетели».

Ху Хун служил императорам династии Южная Сун, которые контролировали южную часть Китая в то время, когда север страны был завоеван государством чжурчжэней. В 1127 году войска чжурчжэней захватили тогдашнюю столицу Китая Бяньлян (современный Кайфэн) и пленили императора и его семью. Но один из императорских сыновей сумел бежать на юг и основал новую столицу в городе Линьань (совр. Ханчжоу, провинция Чжэцзян). Благодаря полководцу Юэ Фэю продвижение чружчжэней на юг удалось остановить. С этого момента и начался период Южной Сун, продлившийся до 1279 года.

Раскопки возглавил археолог Цзяньмин Чжэн из Института культурного наследия и археологии провинции Чжэцзян. Ученые обнаружили, что гробница Ху Хуна была разграблена еще в древности, но гробница его жены – нет. Тела обоих погребенных почти полностью разрушились. В женской гробнице найдено большое количество ртути, которая, как считают исследователи, использовалась для сохранения тела. Внутри обеих гробниц найдены фарфоровые сосуды с изображениями слонов. В гробнице У были золотые украшения, гребни, золотые и серебряные шпильки и хрустальный диск.

В гробнице была найдена длинная надпись, повествующая о делах и заслугах Ху Хуна перед государством. В ней говорится, что она «была записана на этом камне, чтобы оставаться здесь, в надежде, что она сохранится до тех пор, пока существуют небо и земля». Из надписи следует, что Ху Хун родился в апреле 1147 года в семье небогатого конфуцианского учителя. Их предки были беженцами с севера, переселившимися еще в X веке во время гражданской войны. «Ху Хун любил учиться, но его семья была бедной и денег на покупку книг не хватало. Когда проезжали книготорговцы, он брал книги, читал всю ночь и возвращал их на следующий день», – сообщает нам биография Ху Хуна. В 1163 году благодаря своим познаниям юноша сумел выдержать государственные экзамены и получить первую должность. В 1179 году он стал окружным судьей на северной границе, а в 1193 году был назван лучшим из окружных судей.

В 1195 году Ху Хуну было поручено «с внушающей трепет справедливостью» бороться с «предателями и еретиками». Письменные источники сообщают, что в этот год власти начали преследования религиозных деятелей, которые порицали высших сановников и императоров за склонность к алкоголю и любовным утехам. В 1200 году он получает военную должность и командует войском, разгромившим «мятежные племена яо». В последние годы Ху Хун все более критически оценивал деятельность правительства и в итоге вышел в отставку. «Он знал, что миновал пору расцвета, и настаивал на том, чтобы уйти на покой. Если бы он продолжал говорить откровенно, его бы изгнали», – говорит надпись. Ху Хун умер в 1203, а его жена в 1206 году. У них было три дочери и две внучки.

Гробницы были найдены еще в 2014 году, а статья с их описанием опубликована год спустя на китайском языке в журнале Wenwu. Теперь вышел английский вариант статьи в журнале Chinese Cultural Relics.