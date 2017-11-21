Воздействие наркотика на мозг мыши зависит от пола экспериментатора

На конференции Общества нейронауки (Society for Neuroscience), прошедшей в Вашингтоне, прозвучал доклад, согласно которому, воздействие на лабораторных мышей наркотического вещества зависит от пола проводящего эксперимент ученого. Активность мышей, получавших кетамин, увеличивалась, но только если препарат вводил мужчина.

Известное обезболивающее средство кетамин обладает также свойствами антидепрессанта. Он может снять симптомы депрессии в течение нескольких часов. Но механизм воздействия кетамина на мозг неясен, и ученые ставят опыты на животных, пытаясь выяснить все детали. Среди них и невролог из Университета штата Мэриленд Полимния Георгиу (Polymnia Georgiou). В 2015 году коллега-мужчина попросил ее провести ряд экспериментов с его подопечными мышами, так как сам должен был уехать. В эти эксперименты входило и стандартное тестирование антидепрессантов – так называемое «принудительное плавание». Здоровым мышам вводят препарат и помещают их в резервуар с водой, измеряя, сколько они будут активно плавать, пока не сдадутся и не станут ждать, чтобы их кто-нибудь спас. Кетамин продлевает время активного плавания.

Однако в этот раз Полимния Георгиу обнаружила, что ее мыши плавают не дольше, чем мыши из контрольной группы, которые получали плацебо. Хотя ранее ее коллега выявил действие кетамина на них. Чтобы разобраться в этом, ученые провели еще ряд экспериментов, которые осуществляли четыре женщины и четверо мужчин. Выяснилось, что только вводимый мужчинами кетамин воздействует на поведение мышей.

В дальнейших экспериментах мышей помещали в вытяжной шкаф, что лишало их возможности ощущать запах экспериментатора. После этого действие кетамина прекратилось, независимо от пола человека, проводившего эксперимент. Но когда в тот же шкаф положили футболку, которую носил один из мужчин, кетамин вновь “заработал”. Поэтому ученые сделали вывод, что для работы препарата необходим запах мужчины.

Руководитель лаборатории, нейробиолог Тодд Гулд (Todd Gould), узнал сходные эффекты наблюдались в лаборатории Йельского университета. Гулд попросил сотрудника этой лаборатории Рональда Думана (Ronald Duman), тоже изучающего воздействие кетамина, повторить эксперимент с плавающими мышами. В Йельском университете в проверке участвовали по восемь мужчин и женщин. Результаты были неизменны: если препарат вводила женщина, мыши на него не реагировали.

Полимния Георгиу и ее коллеги провели испытания других антидепрессантов, но ни один из них не зависел от пола экспериментатора. Исследователи полагают, что необычное свойство кетамина вызвано специфическим взаимодействием между ним и запахом мужчины в мозге мыши.