Владимир Путин встретился с Башаром Асадом

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поприветствовал Асада в Сочи и поздравил «с теми результатами, которых добивается Сирия в борьбе с террористическими формированиями, <...> с тем, что сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и постепенно приближается к окончательному, неизбежному разгрому террористов». Президент отметил, что стороны проведут дополнительные консультации по вопросам «последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии».

Асад, в свою очередь, отметил, что «спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию, которая идет весьма успешно», достигнуты «большие успехи как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане». Президент Сирии выразил Владимиру Путину и Минобороны России «поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность страны и независимость нашей страны».

В ходе встречи Владимир Путин представил Башара Асада руководящему составу Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.