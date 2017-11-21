Путин пообещал пообщаться с Трампом после встречи с Асадом

Президент России Владимир Путин заявил, что по результатам встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом запланирован ряд консультаций, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, 21 ноября российский лидер проводит рабочую встречу с Асадом в Сочи. Стороны обсуждают прогресс в борьбе с терроризмом и мирное урегулирование сирийского конфликта.

Президент России, в частности, выразил надежду, что «в самое ближайшее время» удастся поставить «окончательную точку» в борьбе с терроризмом в Сирии.

Владимир Путин заявил: «На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, завтра — с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона».