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21 ноября 2017, 15:24
космос Челябинская область

Выброс радиации на Урале объяснили аварией космического спутника

Источником аварийного выброса рутения-106, зафиксированного в Челябинской области, могла стать аварийная ситуация с космическим спутником, заявил «Интерфаксу» на условиях анонимности преподаватель кафедры физики одного из вузов Челябинской области.

Собеседник агентства, в частности, отметил, что с учетом степени концентрации рутения-106 в Аргаяше и Новогорном, зафиксированной Росгидрометом, речь может идти о ситуации, когда «например, горел спутник».

Напомним, ранее «Гринпис» обратился к российским властям с требованием расследовать выброс радиоактивных веществ на Урале, источником которого, по утверждению экологов, является предприятие «Росатома».

Вслед за этим в Росгидромете заявили, что выброс в атмосферу рутения-106 не представляет опасности.

Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин отметил, что региональный онкологический диспансер не располагает информацией об опасных концентрациях радиации в регионе, и посоветовал всем, кто «сильно переживает, смотреть футбол и пить пиво».

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