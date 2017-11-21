Президент Ирана провозгласил победу над ИГ в Иране и Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Иране и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что с победой над ИГ президента Ирана поздравил генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Между тем российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили, в числе прочего, тему борьбы с терроризмом. Асад поблагодарил Владимира Путина и российское Минобороны за помощь в борьбе с ИГ, а президент России заявил о скорой победе над террористами в Сирии.