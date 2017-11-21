ЕС объяснил персональные санкции против губернатора Севастополя

Европейский союз объявил о введении персональных ограничительных мер в отношении губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В сообщении уточняется, что причиной ввода санкций стала работа Овсянникова над интеграцией «незаконно присоединенного Крымского полуострова» в Россию: «Таким образом он ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Напомним, в сентябре Совет Европейского союза продлил срок действия индивидуальных санкций, установленных в отношении 149 граждан и 38 юрлиц, которые обвиняются в причинении вреда территориальной целостности и суверенитету Украины. Им запрещен въезд на территорию стран, входящих в ЕС. Кроме того, заморожены имеющиеся активы лиц и организаций из черного списка, размещенные в Евросоюзе.