СБУ объявила о выдворении очередного российского журналиста

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook, что ведомство приняло решение о принудительном выдворении из страны гражданина России Игоря Петрашевича, который работал на Украине на российское средство массовой информации.

Гитлянская пишет: «Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича. Сотрудники службы установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", "Rusvesna.Su", "Riafan.Ru". По заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемых в СМИ страны-агрессора».

По утверждению представителя СБУ, Петрашевич «сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене».

Гитлянская резюмирует: «В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года».