Минюст подготовил приказ о новых условиях содержания в СИЗО

Российское Министерство юстиции выступило с инициативой обязать руководство следственных изоляторов устанавливать во всех камерах кондиционеры, холодильники и телевизоры.

Проект соответствующего приказа, предполагающего внесение изменений в правила внутреннего распорядка, опубликован на портале проектов нормативных актов.

В настоящее время правила внутреннего распорядка российских СИЗО содержат упоминание о том, что указанная бытовая техника устанавливается лишь «при наличии возможностей». Новый приказ Минюста предлагает убрать эту формулировку из документа.

Кроме того, в министерстве считают необходимым обеспечить подследственных возможностью ежедневно принимать душ по меньшей мере в течение 20 минут (сейчас правила внутреннего распорядка допускают мытье по 15 минут всего лишь раз в неделю).

Также Минюст предложил добавить в правила еженедельную смену постельного белья в камерах.