Ксения Собчак предложила ограничить президентские полномочия

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, выступила за ограничение полномочий главы государства, сообщает РИА Новости.

При обсуждении судебной реформы в рамках встреч с экспертами, которые Собчак проводит для выработки своей политической платформы, телеведущая отметила: «Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента».

Однако Собчак убеждена, что в основном законе страны при «определенных небольших и не глобальных корректировках» в России «предполагается» парламентская республика.

«Глобальная цель и глобальные гарантии, которые лично я требовала бы от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, — это гарантия, в первую очередь, роспуска той Думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной… И дальше, через усиление роли парламента и уменьшение роли президента в России, выстраивать просто другую систему», — отметила Собчак.

Между тем журналист и юрист Екатерина Гордон, также изъявившая желание побороться за президентское кресло, уже предложила упразднить должность президента и создать парламентскую республику, поскольку «неразумно, странно и опасно» жить в стране, где все зависит от одного человека.